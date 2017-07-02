السعودية : الملك سلمان يوجه بـ ” اتخاذ اللازم ” بحق صحيفة و إيقاف كاتب أسبغ عليه أوصافاً ” إلهية ” ! ( فيديو )

وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة السعودية و”اتخاذ اللازم تجاه الصحيفة”، بعد نشر مقال للكاتب، وصف فيه الملك بـ “أوصاف إلهية”.

وقالت صحيفة “سبق ” السعودية الالكترونية مساء اليوم السبت ان الملك سلمان وجه خطابا لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى اطلاعه ، أى ، الملك سلمان على مقال نشرته صحيفة الجزيرة في عددها الصادر أمس الجمعة للكاتب رمضان بن جريدي العنزي.

وقال الملك سلمان في خطابه: “لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام”.

أكد الملك سلمان: “إن هذا أمر كدرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد”.

وأضاف العاهل السعودي: “قامت هذه البلاد المباركة على هذا الاعتقاد، ولزمت هديه الكريم دينا ندين الله به، لا نحيد عنه بعون الله، اعتمدوا حالا إيقاف الكاتب المذكور عن الكتابة، ويجب على الصحف ووسائل الإعلام كافة التنبه، وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل، واتخاذ ما يلزم بحثِّ الكاتب والصحيفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.

وكان كاتب سعودي قال إن الملك سلمان بن عبد العزيز “حليم أواه منيب شديد العقاب” مقتبسا تعبيرات وردت في القرآن.

وبعد تغزل كبير في الملك سلمان، ختم الكاتب مقاله بالقول: “أيها القائد الضرغام، طارد الظلم والظالمين، موهن كيد العابثين، محارب الإثم والآثمين، الذي ما أوهنت عزيمته المتينة حوالك السنين، سلام عليك ألف سلام، سلام عليك في الأولين وفي الآخرين”.

بدورهم احتج ناشطون على مقالة العنزي، قائلين إنها تدخل في باب الغلو والمدح الكاذب المبالغ به.

وطالب ناشطون من السلطات السعودية وضع حد للمديح المبالغ به، الذي يكون هدفه غالبا ما يعرف بطلب الشرهات أي التودد للملك والأمراء من أجل الحصول على مكافأة. (DPA)