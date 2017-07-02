بعد أن أزال رأس والده .. بشار الأسد يضع رأسه في ” 2000 ليرة ” و يطرحها للتداول رسمياً ( صور )

بعد أن أزال رأس والده .. بشار الأسد يضع رأسه في ” 2000 ليرة ” و يطرحها للتداول رسمياً ( صور )

طرح نظام بشار الأسد، اليوم الأحد، العملة الجديدة من فئة 2000 ليرة.

وبعد العديد من الأنباء المتضاربة خلال العام الماضي، طرح النظام العملة للتداول بشكل رسمي، ونقل الإعلام الموالي عن حاكم المصرف المركزي “دريد درغام” قوله، إن “المصرف يطرح فئة الألفي ليرة بدءاً من اليوم في دمشق وعدد من المحافظات”.

وبعد أن أزال صورة والده من الـ 1000 القديمة، وضع بشار رأسه على الـ 2000 الجديدة، بعد أن كان وضعه على العلم السوري.

وعلق درغام على العملة الجديدة بالقول: “يعتبر طرح فئة 2000 ضرورة لمعالجة ارتفاع حدث بالسنوات السابقة ولن يؤثر على السياسة النقدية الحالية وخير دليل أنه لم تطرح هذه الفئة المصدرة عام 2015 إلا بعد التأكد من استقرار مستمر منذ عام تقريباً”.

وأضاف: “والشكر لكل الصحفيين الوطنيين الذين سيؤكدون في مقالاتهم على أن طرح هذه الفئة نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريين في كمية نقود كبيرة يضطرون لها في تعاملاتهم اليومية؛ والأمل من خلال الخطوات الهادئة والواثقة التي يقوم بها المصرف المركزي بالتنسيق مع الحكومة ألا يقتصر الاستقرار على سعر الصرف وإنما أن يكون استقراراً مؤكداً في أسعار السلع والخدمات”.

وقال خبير اقتصادي لعكس السير، تعليقاً على طرح العملة الجديدة، إن هذه الخطوة جيدة نظرياً من الناحية الاقتصادية، لكنها ستولد خوفاً لدى المواطنين من هبوط العملة السورية أكثر من السابق، مشيراً إلى أن تزويرها سيكون صعباً كونها جديدة.

وكان نظام الأسد طرح في حزيران من العام 2015، ألفاً جديدة أزال فيها رأس حافظ الأسد الذي كان موجوداً في الألف القديمة.