تركيا تعتزم إيقاف تدريس ” نظرية داروين ” بسبب صعوبة فهمها

قال مسؤول كبير في قطاع التعليم في #تركيا إن بلاده ستوقف تدريس نظرية التطور لـ #تشارلز_داروين بالمدارس الثانوية، معتبرة أنها نظرية مثيرة للجدل ويصعب فهمها.

وأوضح ألب أرسلان دورموش رئيس المجلس الوطني للتعليم في خطاب عبر الإنترنت هذا الأسبوع إن فصلا بعنوان “نشأة الحياة والتطور” سيحذف من كتب الأحياء الأساسية، التي يتم تدريسها بالمداس، وإن تلك المناهج ستتاح فقط لطلاب الجامعات من عمر 18 و19 عاما.

وأضاف “نحن ندرك أن طلابنا لن يتمكنوا من فهم بعض المسائل الخلافية ما لم تتوفر لهم الخلفية اللازمة لفهم المقدمات المنطقية والفرضيات، أو يكون لديهم الإطار المعرفي والعلمي ولذلك تركنا بعضا من ذلك”.

وكان نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، قال في وقت سابق هذا العام إن نظرية داروين التي نشرت أول مرة في القرن التاسع عشر “قديمة وبالية” وليس من الضروري تدريسها. ( reuters )