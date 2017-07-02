تركيا : حرائق في غابات هاتاي على الحدود السورية بسبب قذائف مصدرها ميليشيات النظام

شهدت الغابات والأحراج التركية على الحدود مع سوريا، اندلاع حرائق في 3 نقاط متفرقة، في مقاطعة يايلاداغ، التابعة لمحافظة هاتاي التركية، أمس السبت.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحرائق ناتجة عن إطلاق قذائف من الجانب السوري الخاضع لسيطرة النظام، سقطت بالقرب من حرس الحدود التركي.

وفيما تدخلت فرق مكافحة الحرائق، التابعة لوحدة إدارة الغابات في المنطقة، لإخماد الحرائق، أشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن فرق مكافحة الحرائق ستبقى على أهبة الاستعداد، تخوفاً من نشوب أي حريق آخر.

وشهدت مناطق متفرقة في عدة مدن تركية انقطاعاً للكهرباء، بسبب حرائق الغابات التي ألحقت الضرر بالشبكات، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة.