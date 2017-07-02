دمشق : ضحايا و جرحى بثلاثة انفجارات هزت وسط العاصمة ( محدث )

هزت ثلاثة انفجارات، صباح اليوم الأحد، كلاً من ساحة التحرير وسط العاصمة العاصمة #دمشق ، وشارع بغداد المطل عليها، ودوار البيطرة شرقيها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، ما أسفر عن خسائر بشرية مؤكدة، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.

بدوره، قال تلفزيون النظام إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، وسقط عدد من الجرحى جراء تفجير انتحاري نفسه في دمشق، وذلك خلال ملاحقة “الجهات المختصة” ثلاث سيارات مفخخة، تمكنت من تفجير اثنتين منها عند دوار البيطرة.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن وزارة التعليم العالي أجلت الامتحانات المقررة اليوم للفترة الصباحية، في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية” الهمك”، إلى وقت يحدد لاحقاً.

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رويترز: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات في دمشق إلى سبعة أشخاص