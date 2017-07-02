دمشق : ضحايا و جرحى بثلاثة انفجارات هزت وسط العاصمة ( محدث )

هزت ثلاثة انفجارات، صباح اليوم الأحد، كلاً من ساحة التحرير وسط العاصمة العاصمة #دمشق ، وشارع بغداد المطل عليها، ودوار البيطرة شرقيها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، ما أسفر عن خسائر بشرية مؤكدة، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.

بدوره، قال تلفزيون النظام إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، وسقط عدد من الجرحى جراء تفجير انتحاري نفسه في دمشق، وذلك خلال ملاحقة “الجهات المختصة” ثلاث سيارات مفخخة، تمكنت من تفجير اثنتين منها عند دوار البيطرة.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن وزارة التعليم العالي أجلت الامتحانات المقررة اليوم للفترة الصباحية، في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية” الهمك”، إلى وقت يحدد لاحقاً.

متابعات: 

رويترز: ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات في دمشق إلى سبعة أشخاص

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5 thoughts on “دمشق : ضحايا و جرحى بثلاثة انفجارات هزت وسط العاصمة ( محدث )”

  1. لقد تعودنا على مسرحيات ال الاسد ، فجر اليوم ضربت زملكا بالغازات السامة وبعدها بساعات قليلة النظام يفجر بدمشق صباحا لكي يغطي مافعله فجرا

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  2. لا بد لكل عمل من متممات تنسحب داعش نهائيا من ريف حلب ودون قتال ويستخدم النظام الغاز في هجوم غادر جديد والعصابات الفارسية تستمر بالتدفق على دمشق تحت ستار السياحة الدينية لذلك لابد من تغطية وصرف نظر فهذه التفجيرات لم تحصل منذ زمن طويل والعاصمة محاطة باسوار من الحواجز ولا يمكن اختراقها الا بموافقة النظام
    الاهداف واضحة اولها التغطية على انسحاب داعش لصالح النظام واعادة التأكيد ان النظام محارب لها وليس حليفا وثانيها صرف الانظار عن جريمة استخدام الغازات التي اكد النظام بالامس على لسان اكذب من على الارض ما يسمى وزارة الخارجية ان الاسلحة الكيماوية اصبحت من الماضي وثالثها استمرار الرعب في دمشق وتشجيع من يفكر بتركها ان يفعل ذلك ليحل محله الغزاة الفرس

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  3. يعني ما بقى نخلص من هالشغلة يا عمي قسموها و خلصنا يعني بدكم تضلوا تشتغلوا بهالشعب لمتى ما بقي حدا حابب حدا لا الشامي حابب الحمصي و لا الحموي حابب الادلبي و لا الحلبي حابب الديري و لا حدا حابب أبناء الساحل و كلوا بيكره الكورد و الدروز بدهم يرحوا على اسرائيل و المسيحية بدهم يروحوا كندا و أوربا و الأرمن بدهم أرمينيا و المسلمين السنة عم يصفوا بعض بين علماني و جهادي و سلفي يعني كلوا كرهان كلوا و حاقدين على بعض و الأسباب كتيرة لا تعد و لا تحصى و كلوا عم يكذب على كلوا من 100 سنة كان في سايكس بيكو و اليوم رح يصير ترامب بوتين و رح تتقسم قلتوا أي او لاء بقى خلصونا و قسموها و خلوا هالناس تعيش يلي بقي من عمرها بأمان يعني كل مسرحيات الأرض ما بقى تقنع السوري لا حقوق انسان و لا حقوق أطفال و لا نظام و لا معارضة أنوا ما يحصل يحصل من دون تخطيط و ترتيب بقى السوري صار حاقد على كل شئ حتى على نفسوا و لو ما شوية العقل يلي بقياني لكان نص السوريين انتحروا أرحمنونا بقى و تقاتلوا بعيد عن الأطفال و الناس البسيطة المسكينة الله لا يسامح و يصطفل و يفجع كل من كان سبباً بدمعة سوري أو سورية ظلما

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  4. هذه الإعمال تحمل الطابع المخابراتي العلوي … فكل مرة يضرب فيها الجنرالات العلويون مناطق المدنيين بالغازات السامة يسارعون للتغطية على جرائمهم بجرائم جديدة لينسوبونها الى الإرهاب … هم ارباب الإرهاب وصناع الإرهابيين ويجب ان يعدموا مع رئيسهم الاهبل بشار الأسد في ساحة التحرير في دمشق بالخازوق. يكفينا ما عانينا منهم من ماسي لم يعرفها التاريخ.

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