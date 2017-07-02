تجهيزات لـ ” حفل زفاف ضخم ” للفنان العالمي ريكي مارتن و حبيبه ” السوري ” ( فيديو )

يقوم الفنان العالمي ريكي مارتن بالتحضير لزفافه من الفنان التشكيلي السوري “جوان يوسف”، بعد أشهر من إعلان خطوبتهما.

وقالت مجلة “بيبول” المعنية بأخبار المشاهير، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “النهار”، إن التحضيرات لهذا اليوم الكبير تجري على قدم وساق، فعلى الرغم من الشائعات أشارت إلى أنّه تم تأجيل الزفاف بسبب حفلات مارتن في تموز وأيلول المقبلين في منتجع وكازينو مونتي كارلو في لاس فيغاس، كشف الأخير معلومات عن المكان الذي يخطط لاقامة حفل زفافه فيه.

وبحسب المجلة، فإن المكان لم يعد سراً، وهو سبق أن كشف أنه يريد أن يتم في موطنه الأصلي بورتو ريكو، وعلى الرغم من عدم استعجال الفنانين في عقد قرانهما، إلا أنّهما يريدان إقامة حفل كبير أشبه بمهرجان دولي، خصوصاً وأن لمارتن أصدقاء في العديد من الدول، وأيضاً لحبيبه السوري علاقات بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث أنه سوري – سويدي.

وسبق لمارتن أن صرح بأن زفافه سيكون “حفلاً ضخماً”، مضيفاً: “المؤكد أنني أريد الزواج في بورتوريكو (موطنه الأم)”.

وكان مارتن أعلن عن خطوبته من الفنان التشكيلي السوري في تشرين الأول الماضي.

وجاء إعلان مارتن خلال استضافته في حلقة من برنامج المقدمة التلفزيونية الأمريكية المعروفة “ألين دي جينيريس”.

وجوان يوسف، هو فنان تشكيلي سوري – سويدي، يعيش في لندن، وكان ارتبط بمارتن بعد انفصال الأخير عن حبيبه السابق مدرب اليوغا “كارلوس غونزاليس”.

وقال مارتن لجينيريس، إنه هو من تقدم بطلب يد جوان، رغبة منه بقضاء بقية حياته معه، وكان جواب جوان إيجابياً.

وكان مارتن (44 عاماً) كشف عن علاقته العاطفية بجوان (32 عاماً) في نيسان من العام الماضي.

وريكي مارتن سفير للنوايا الحسنة لليونيسيف، وسبق له أن زار مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.