تجهيزات لـ ” حفل زفاف ضخم ” للفنان العالمي ريكي مارتن و حبيبه ” السوري ” ( فيديو )

يقوم الفنان العالمي ريكي مارتن بالتحضير لزفافه من الفنان التشكيلي السوري “جوان يوسف”، بعد أشهر من إعلان خطوبتهما.

وقالت مجلة “بيبول” المعنية بأخبار المشاهير، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “النهار”، إن التحضيرات لهذا اليوم الكبير تجري على قدم وساق، فعلى الرغم من الشائعات أشارت إلى أنّه تم تأجيل الزفاف بسبب حفلات مارتن في تموز وأيلول المقبلين في منتجع وكازينو مونتي كارلو في لاس فيغاس، كشف الأخير معلومات عن المكان الذي يخطط لاقامة حفل زفافه فيه.

وبحسب المجلة، فإن المكان لم يعد سراً، وهو سبق أن كشف أنه يريد أن يتم في موطنه الأصلي بورتو ريكو، وعلى الرغم من عدم استعجال الفنانين في عقد قرانهما، إلا أنّهما يريدان إقامة حفل كبير أشبه بمهرجان دولي، خصوصاً وأن لمارتن أصدقاء في العديد من الدول، وأيضاً لحبيبه السوري علاقات بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث أنه سوري – سويدي.

وسبق لمارتن أن صرح بأن زفافه سيكون “حفلاً ضخماً”، مضيفاً: “المؤكد أنني أريد الزواج في بورتوريكو (موطنه الأم)”.

وكان مارتن أعلن عن خطوبته من الفنان التشكيلي السوري في تشرين الأول الماضي.

وجاء إعلان مارتن خلال استضافته في حلقة من برنامج المقدمة التلفزيونية الأمريكية المعروفة “ألين دي جينيريس”.

وجوان يوسف، هو فنان تشكيلي سوري – سويدي، يعيش في لندن، وكان ارتبط بمارتن بعد انفصال الأخير عن حبيبه السابق مدرب اليوغا “كارلوس غونزاليس”.

وقال مارتن لجينيريس، إنه هو من تقدم بطلب يد جوان، رغبة منه بقضاء بقية حياته معه، وكان جواب جوان إيجابياً.

وكان مارتن (44 عاماً) كشف عن علاقته العاطفية بجوان (32 عاماً) في نيسان من العام الماضي.

وريكي مارتن سفير للنوايا الحسنة لليونيسيف، وسبق له أن زار مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.

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18 thoughts on “تجهيزات لـ ” حفل زفاف ضخم ” للفنان العالمي ريكي مارتن و حبيبه ” السوري ” ( فيديو )”

  2. البويجية احتاروا وما بقى يعرفوا كيف يتفننوا بالكفر… زواج مثلي.. الحاد بالله عز وجل.. زواج الكرديات من الأمريكان… خيانات للشعب السوري.. بيع وشراء لشرفهم بين الدول اللي بتدفع اكتر….
    …………. ان الله يمهل ولا يهمل..

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    1. الزواج الکردیات من الأمریکان ایضا من الکفر؟!! یعني مو.ممکن ان الامریکی تحول الی الاسلام؟!! دیر بالك الآن یجي واحد کردي و یشتمك!!

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    1. لیش تستعجل؟! فوین التحقیق الحدیث الفتح دابق و القدس و یختفي الیهودي خلف الشجر و الحجر و یقول الحجر هذا یهودي خلفي، قم و اقتله….و کمان، ما بدکم الفتح بلاد الفارس و تعلیمهم الاسلام الصحيح مرة تانیة؟!!

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  4. الموضوع ليس غريبا على المجتمعات الغربية هذا واقع الحال لديهم لا دين ولا اخلاق وهذا شيئ معروف ولن نستطيع نغير اي شئ ولكن الطامة الكبرى ان كثير من العرب هم مشجعين لامثال هذا الفنان والاخطر دس كلمة سوري بكل مشكلة او فضيحة وحت الشذوذ اصبح يدخل بها اسم السوري

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    1. يسعد صباحك خليتني اتضحك وانا مكروب من هل الارف
      هي احلى كلمه…استفرغ والله قليل

      الحيوانات محشومه وعندها كرامه وفي منها عندها غيره لدرجة القتل متل الجمل
      بحياتي ماشفت قط عابط قط او جردون مع جردون
      هدول شو عم يحاولوا يعملوا
      شو هل القرف

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  7. يا أخي شوف هل الوسخ وهل التحف يلي طلعت من البلد
    والله شي برفع الراس
    مو هيك يا عكس السير
    يا قليل من الحيادية و مدري شو

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  8. المستغرب ان دول الحضارة تشمئز من طفل اذا القى وسخ في الطريق ولاتشمئز من زواج المثليين القذرة والمنافية لصفات الحيوانات حتى ،،هل رايتم حمارا يتزوج من حمار او اتان من اتان ،،،شيء مخالف للفطرة ،،،

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  10. ونحن كرد ومنصوم ومنصلي ومنحج كمان بس هل النااس متبري منون الدين والعرف وكل كردي شريف بيخاف من الله اساساََ كل البشرية متبرية من هيك شكالات

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  12. لهيك كل واحد بيحكي اي كلمة عن الشعب الكردي يسكر تمو احسن الو لانو يوم القيام رب العالمين مارح يقلك انت كردي وانت عربي وانت تركماني الكل بسعر بعض وانما الاعمال بل نيات

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