سفارة بشار الأسد في ألمانيا تخاطب السوريين : ” القيادة تشجع المكلفين منكم على العودة لحضن الوطن و تسوية أوضاعهم “

سفارة بشار الأسد في ألمانيا تخاطب السوريين : ” القيادة تشجع المكلفين منكم على العودة لحضن الوطن و تسوية أوضاعهم “

نشرت سفارة بشار الأسد في برلين، الشهر الماضي، إعلاناً عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه عن “رغبة القيادة بتشجيع المواطنين المكلفين على العودة إلى حضن الوطن”.

وقالت السفارة في إعلانها: “حرصاً على معالجة أوضاع المواطنين السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولا سيما المكلفين بالعودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة”.

وأضافت: “بناءً عليه، فإنه يمكن للمواطنين السوريين المذكورين أعلاه (سواءً كانوا ممن غادروا القطر بطريقة غير شرعية أوممن غادروا بطريقة شرعية ويحملون حالياً صفة لاجئ) مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً”.