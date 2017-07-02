مصادر إعلامية موالية : طفل يشنق نفسه على طريقة ” نمس باب الحارة ” في دمشق !

قالت وسائل إعلام موالية، إن طفلاً في منطقة الهامة بدمشق، توفي بعد إقدامه على لف حبل حول عنقه وشنق نفسه تقليداً لشخصية النمس في مسلسل “باب الحارة”.

ونقلت “مجلة شام برس”، عن مصدر في قسم شرطة المزة، أنه بتاريخ 21/6، أُدخل الطفل (و . ق – 12 عاماً) إلى مستشفى الرازي بحالة غياب عن الوعي.

وأضاف المصدر أن الطفل أقدم على شنق نفسه أمام منزله مُقلداً مشهد النمس في مسلسل “باب الحارة”.

ونقل عن الأخ الأكبر البالغ من العمر 17 عاماً قوله، إنه وشقيقه كانا أمام منزلهما، حيث قال الطفل لأخيه “سوف أشنق نفسي كالنمس وأعود للحياة مثله”.

وقام الأخ الأكبر بمنع شقيقه من القيام بذلك، وذهب لإحضار الماء من داخل المنزل، إلا أنه لم ينجح بذلك.