ميليشيات بشار الأسد المحلية تحصل على قائد جديد في المنطقة الشرقية

عين بشار الأسد، يوم الأربعاء، اللواء “رفيق شحادة” قائداً للميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، في المنطقة الشرقية (دير الزور – الحسكة – الرقة).

ونص القرار على تعيين اللواء رفيق شحادة بدلاً عن اللواء موفق الأسعد الذي أعفي من منصبه، دون ذكر أسباب الإعفاء.

وكان اللواء شحادة يشغل منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية قبل إعفائه أوائل العام الماضي من منصبه إثر خلاف مع اللواء رستم غزالي رئيس شعبة الأمن السياسي حصل خلاله اشتباكات بين عناصر اللواءين تسببت بوفاة اللواء غزالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونص القرار على وضع اللواء موفق الأسعد تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة علما أنه كان نائباً لرئيس الأركان إلى حين تعيينه في شباط الماضي قائدا للقوات السورية في المنطقة الشرقية خلفا للواء حسن محمد في إعقاب محاصرة تنظيم «داعش» لمطار دير الزور العسكري.

وفشلت ميليشيات النظام بقيادة اللواء موفق الأسعد في فك الحصار عن مطار دير الزور بعد أكثر من خمسة أشهر من القتال رغم وصول تعزيزات كبيرة من مقاتلي حزب الله.

* الصورة : مصادر موالية قالت إنها لشحادة مع حافظ الأسد (لم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة)