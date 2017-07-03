ألمانيا : لاجئ سوري يعتدي بالضرب على صديقته و شرطي .. و مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه !

ألمانيا : لاجئ سوري يعتدي بالضرب على صديقته و شرطي .. و مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه !

اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً سورياً، كان يضرب صديقته بالقرب من ساحة البلدية بمدينة فيتن، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فست دويتشه ألغيماينه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء يوم الجمعة الماضي.

وفي التفاصيل، فإن الشاب السوري (19 عاماً) قام بضرب صديقته (18 عاماً)، في وقت سمع فيه الشرطي صراخها، ما دفعه للتدخل، إلا أن السوري قام بضربه على رأسه، وعنقه، وتمكنت فيما بعد الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد وصول عدد من العناصر.

وقامت مجموعة مؤلفة من 25 شخصاً بالتظاهر للتضامن مع الشاب المعتقل، ودعوا لإطلاق سراحه، إلا أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهم.

ولم تحدد هوية المجموعة، إلا أن الصحيفة عبرت عن اعتقادها بأن الغالبية ينحدرون من أصول مهاجرة.

ويواجه السوري عدة تهم منها الاعتداء الجسدي، ومقاومة الضباط المكلفين بحفظ الأمن، فيما قالت الصحيفة إن الشاب كان بحالة سكر بنسبة 0.72 في الألف.

ونقل الشرطي الذي أنقذ الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبحسب الصحيفة فإنه غير قادر على العمل في الوقت الحالي.