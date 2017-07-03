السعودية : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تبث مقطعاً نادراً للحجر الأسود عن قرب ( فيديو )

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بثت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يرصد عن قرب الحجر الأسود داخل الكعبة المشرفة.

وأظهر المقطع، بحسب ما ذكر موقع “أخبار 24” السعودي المعروف، “اقتراب الكاميرا من الحجر وإظهاره بشكل رائع وغير مسبوق، حيث بيَّن شكله البيضاوي ولونه الأسود المائل إلى الحمرة”.

وتم تداول المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع.

ويعد الحجر نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة للحفاظ عليه.

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2 thoughts on “السعودية : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تبث مقطعاً نادراً للحجر الأسود عن قرب ( فيديو )”

  1. الحمدلله كان لي الشرف أني أستطعت الوصول مرتين للحجر الأسود ومسحت عليه وقبلته
    الوصول للحجر الأسود ليس بالأمر السهل بسبب الزحام الشديد والتدافع حول الحجر الأسود

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  2. لم اجدمااعلق عليه الاان اعلق على العرب،هذه اللفظةصارت لي هاجساينتابني دوما،فلم استطع أن انسخهامن خلدي،وتعليقي هذه المرة انماهومجردملاحظة خطرت ببالي ألاوهي أن العرب قددخلواموضة جديدة وسمتهاباسم(تضخيم المؤخرة).ومن منهم ضخمت اوتضخمت مؤخرته،فهوومالك الدنياسواء.فتبالكم من رويبضةوتبالعصرهوعصركم بامتياز.

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