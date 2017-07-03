السعودية : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تبث مقطعاً نادراً للحجر الأسود عن قرب ( فيديو )

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بثت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يرصد عن قرب الحجر الأسود داخل الكعبة المشرفة.

وأظهر المقطع، بحسب ما ذكر موقع “أخبار 24” السعودي المعروف، “اقتراب الكاميرا من الحجر وإظهاره بشكل رائع وغير مسبوق، حيث بيَّن شكله البيضاوي ولونه الأسود المائل إلى الحمرة”.

وتم تداول المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع.

ويعد الحجر نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة للحفاظ عليه.

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