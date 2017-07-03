بعد لواء وزارة الداخلية .. جيش بشار الأسد يحصل على أول ” لواء أنثى ” في تاريخه

بعد لواء وزارة الداخلية .. جيش بشار الأسد يحصل على أول ” لواء أنثى ” في تاريخه

تناقلت وسائل إعلام وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تفيد بترقية مديرة مكتب شؤون قتلى ميليشيات بشار الأسد، لتصبح أول امرأة لواء في ما يطلق عليه الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن العميد المهندس “نبال مدحت” (يسار)، تم ترفيعها لتصبح “اللواء الأنثى” الأول، في الجيش.

وتنحدر مدحت من مدينة دريكيش، بريف طرطوس.

وذكرت مصادر موالية، أن مدحت باتت ثاني امرأة في تاريخ سورية تحمل هذه الرتبة العسكرية بعد اللواء باسمة الشاطر (يمين) التابعة لوزراة الدخلية.