تركيا : شقيقان سوريان يتعرضان للطعن بالسكاكين في مدينة قونيا ( فيديو )

تعرض شقيقان سوريان، يوم الأحد، لطعن بالسكاكين داخل حديقة في مدينة قونيا، جنوبي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابين السوريين (ي.أ 16 عاماً) و (أ.أ 15 عاماً)، دخلا في مشادة كلامية مع أشخاص مجهولي الهوية، داخل حديقة الشمس في مدينة قونيا، ما لبث أن تحول إلى شجار عنيف.

وتعرض الشابان السوريان للطعن بالسكاكين، قبل أن يحاولا الفرار من المنطقة، إلا أن جراحهما أوقعت الأول خلف سيارة في حي “خاتونية”، حيث شاهده الأهالي وقاموا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، الذي حضر على الفور لنقله إلى المستشفى.

وتم العثور على الثاني ملقى على الأرض على بعد كيلو متر واحد من موقع الحادثة، في شارع أحمد كوجوك أرماغان، وتم نقله كذلك إلى المستشفى، وأفادت التقارير الطبية بأنّ حالة الشقيقين الصحية ليست خطرة.

وفيما لم تشر وسائل الإعلام التركية إلى جنسية الأشخاص الذين هاجموا الشابين السوريين، بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها حول الحادثة.