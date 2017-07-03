تركيا : مقتل مسؤولين في حزب العدالة و التنمية خلال 24 ساعة

قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن أحد مسؤولي المناطق في الحزب سقط، السبت، ضحية اعتداء إرهابي “نفذه مسلحون من منظمة بي كا كا الإرهابية”، وهو ثاني مسؤول في الحزب يسقط ضحية إرهاب تلك المنظمة خلال 24 ساعة.

وقال مسؤول حزب العدالة والتنمية في الولاية “وان” جنوب شرقي تركيا، ظاهر صوغانده، للأناضول، إن “مسلحين من منظمة بي كا كا الإرهابية، اختطفوا في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 تغ) أيدين آهي نائب مسؤول الحزب في منطقة أوزالب، بولاية وان”.

وأضاف صوغانده أن الإرهابيين قتلوا آهي في مكان قريب من منزله، يبعد نحو 20 مترًا فقط.

وفي وقت سابق السبت، توفي أورهان مرجان، نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في قضاء “ليجة” بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، متأثرا بجروح أصيب بها في “هجوم شنه مسلحو منظمة بي كا كا الإرهابية”.

وسبق أن تلقى مرجان تهديدات من قبل المنظمة الإرهابية للاستقالة من منصبه في الحزب الحاكم. (ANADOLU)