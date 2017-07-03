تركيا : وزارة التعليم العالي تصدر قراراً مهماً لحملة الشهادات الجامعية من السوريين

أصدرت وزارة التعليم العالي، الإثنين، قراراً سمحت بموجبه بتعديل الشهادات الجامعية الصادرة من البلاد التي تشهد حروباً، ومنها سوريا.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه نتيجة للاجتماعين اللذين عقدا بتاريخ (18-7-2017) و (5-4-2017)، تقرر فتح باب التعديل، أمام حملة الشهادات الجامعية، من البلاد التي تعيش ظروف الحرب والاحتلال، ممن يحمل وثيقة الحماية المؤقتة “كيملك”، أو الإقامة.

كما أعلنت الوزارة عن إمكانية التعديل لمن لا يحمل النسخة الأصلية لشهادته، بشرط أن تكون مصدقة من ممثلات الخارجية لهذه البلاد.

ويمكن لمن لا يملك أوراقاً كاملة، (شهادة، كشف علامات، وثيقة كيمليك، أو إقامة .. إلخ)، التقدم بطلب للوزارة بطلب يحتوي على معلومات المؤهل العلمي، لينظر في أمر تعديل الطلب من قبلهم، كما يمكن للشخص نفسه، أو وكيله التقدم بطلب التعديل.

وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 أيلول لعام 2017.