عضو برلمان النظام ” عمار الأسد ” : طائرات أمريكا تنقل عناصر ” داعش ” من سوريا إلى جهة غير معلومة

قال العضو في برلمان بشار الأسد، عمار الأسد، إن “العالم أجمع أصبح مدركا للأساليب المتبعة من قبل الغرب، في التعامل مع الدولة السورية، من خلال فبركة الأفلام والأدلة التي تثبت تورط الحكومة السورية في إبادة مدنيي سوريا”.

وأشار عمار في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن “السيطرة على عمل المنظمات الدولية المصدّرة للتقارير المفبركة ضد الحكومة السورية باستخدامها الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وتسييس عمل تلك المنظمات، من قبل أميركا، ودول الغرب مثل، بريطانيا، وفرنسا، أفقد تلك المنظمات مصداقيتها ومصداقية التقارير الصادرة عنها”.

وزعم عمار أن “الطائرات الأميركية تستعمل في سوريا، وفي الرقة على وجه الخصوص كوسيلة نقل، يتم عن طريقها، نقل عناصر داعش، من الأراضي السورية إلى وجهة غير معلومة”.

وفسّر العضو، التصرفات الأميركية، على أنها “خطوات تحضيرية، تنتهجها الإدارة الأميركية في صنعها للتنظيم الإرهابي الجديد، والذي سيتم الإعلان عن وجوده قريبا، في دول الشرق الأوسط بمسمى جديد، على غرار داعش، والقاعدة، اللذان هما من الأساس صنيعة أمريكية، عقب القضاء على داعش، في سوريا والعراق كما حدث من قبل وتم استحداث داعش عقب القضاء على القاعدة”.