مجدداً .. مراسل تلفزيون النظام شادي حلوة يكتم ضحكته خلال استماعه لأحدث خطب ” النمر ” العصماء ! ( فيديو | غير مترجم )

بث تلفزيون النظام، أول أمس السبت، مقابلة جديدة مع أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، سهيل الحسن.

وحفلت المقابلة كغيرها من مقابلات الحسن، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية، وقائد قطعان المعفشين الذين ينهبون حلب يومياً، بالعديد من الكوميديا اللغوية التي تحتاج لخبراء لفهم المقصود منها.

وكما حصل معه في مقابلة سابقة، حاول مراسل تلفزيون النظام شادي حلوة، الذي أجرى المقابلة مع الحسن، كتم ضحكته أكثر من مرة، خلال استماعه لهذيانات “النمر”.

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