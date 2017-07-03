مجدداً .. مراسل تلفزيون النظام شادي حلوة يكتم ضحكته خلال استماعه لأحدث خطب ” النمر ” العصماء ! ( فيديو | غير مترجم )

بث تلفزيون النظام، أول أمس السبت، مقابلة جديدة مع أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، سهيل الحسن.

وحفلت المقابلة كغيرها من مقابلات الحسن، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية، وقائد قطعان المعفشين الذين ينهبون حلب يومياً، بالعديد من الكوميديا اللغوية التي تحتاج لخبراء لفهم المقصود منها.

وكما حصل معه في مقابلة سابقة، حاول مراسل تلفزيون النظام شادي حلوة، الذي أجرى المقابلة مع الحسن، كتم ضحكته أكثر من مرة، خلال استماعه لهذيانات “النمر”.

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5 thoughts on “مجدداً .. مراسل تلفزيون النظام شادي حلوة يكتم ضحكته خلال استماعه لأحدث خطب ” النمر ” العصماء ! ( فيديو | غير مترجم )”

  2. سخافة الاسئلة وتعقيداتها لا تقل سخافة عن الاجوبة وهذا لا يهمني بشيء ولكن ما افكر به كيف يكون شخصا كهذا المعتوه (النمر) يكون بمقدوره ان يقود جيشا او تكون مصائر مدينة عظيمة كحلب بيده وكيف ان كلمة منه كافية لسجن وطرد وحتى اعدام اي انسان في مدينة حلب مهما كانت صفته
    هذا هو السؤال الذي يمزق النفس ويحرق الاكباد واما الاكثر حرقة كيف يمكن لاي مواطن ان يستمع لهذيان المسمى شادي حلوة وصديقه المعتوه والذي لا يقل هو عنه عتهاً

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  3. نعم يا سيادة العقيد المناضل ، فقد صنع الجيش النصر مع أنه سقط منه ما يزيد عن 200 ألف و مع أن الآلاف منه قد هربوا و الآلاف منه قد تعرضوا لإصابات جسدية دائمة . نعم يا سيادة العقيد المناضل ، فقد صنع الجيش وحده النصر و جميع من أتى من روس و أمريكان و مليشيات فارسية (إيرانية و لبنانية و عراقية و أفغانية و باكستانية و يمنية) كانوا متفرجون فقط على النصر الذي صنعه الجيش من خلال معجزات تعانقت فيها زهور الياسمين مع أعشاب الجبل و مع طيور السماء و مع أسماك البحر . من قال أن حلب تدمرت و حمص تدمرت و داريا تدمرت و و و …، فهو يحتاج إلى نظارات أو سماعات أو كلا الأمرين معاً.

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  4. اراكوز من اراكوزات بشار .. لا و بيبهدلو حالن وبيعملو معه مقابلات .. جاي عبالي شوف ابوه وامه قبل ما يصير بالجيش

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  5. منيح بيسلي بس هاد شغلتو اما اللي بيعجب بكلامو هاد عايش بهالمرض المهم بيسلس اكتر من البوشار

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