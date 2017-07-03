نائب نصر الله يطالب بإعادة السوريين لبلادهم بالاتفاق مع النظام .. و يقول : ” حررنا في سوريا مساحة تعادل 3 أضعاف لبنان “

دعا نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية إلى العمل على تسهيل إجراءات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي خطاب له ألقاه خلال احتفال تكريمي ببلدة كفر صير بقضاء النبطية جنوبي لبنان يوم الأحد، حثّ قاسم الحكومة اللبنانية على أن “تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة داخل سوريا”.

وأضاف: “آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلاً سياسياً واجتماعياً، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن في سوريا أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين”.

وتساءل “لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود؟”، مشيراً إلى “هذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية”.

وأشار قاسم الى أن “محور المقاومة حرر 30 ألف كيلومتر مربع من البادية السورية وبعض قراها، بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة لبنان، خلال الشهر الأخير، وهذا إنجاز كبير ويسهل أيضا عودة النازحين إذا ما كانت هناك جدية حقيقية في تحقيق ذلك”.

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3 thoughts on “نائب نصر الله يطالب بإعادة السوريين لبلادهم بالاتفاق مع النظام .. و يقول : ” حررنا في سوريا مساحة تعادل 3 أضعاف لبنان “”

    1. جميل تهكمك على هذا الشخص ولكن لعلمك هو الاكثر خبثا وكذبا في جوقة حزب الشيطان فهو يعرف انه لم يحصل على شبر واحد بجهد حزبه وانما بمساعدة الدول الكبرى وايران وكل قطاع الطرق من العراق الى افغانستان مرورا بايران
      وهو في نفس الوقت يرضي فئات من الشعب اللبناني ضاقت ذرعا بالسوريين الذين كانت بلادهم ملجأً لهم يوم ضاقت عليهم الارض بما رحبت وهو يقدم رهائن جدداً للنظام القاتل يفعل بها الافاعيل ويجندها قسرا لتقاتل في صفه

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