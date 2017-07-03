وزير الدفاع القطري : دول الحصار تخطط للإطاحة بالأمير

قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن بلاده “مستعدة للدفاع عن نفسها”، وإن دول الحصار “تخطط للإطاحة بأميرها” تميم بن حمد آل ثاني.

وقال العطية، في مقابلة حصرية مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، ليل الأحد/ الإثنين، إن قطر “مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر”.

وأضاف العطية “آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد (..) نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا”.

وحذر من أن قطر، تاريخيا، أثبتت أنها ليست دولة من السهل أن “تُبتلع”.

وأضاف أن المطالب التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر وغيرها “تعتبر تعدياً على سيادة البلاد”.

وأكد ان قطر تشعر بأنها تلقت “طعن في الظهر” من قبل الأشقاء.

وعما إذا كان يعتقد أن الدول المجاورة تسعى إلى تغيير النظام في قطر، أجاب: “هذا هو بالضبط ما حدث، وأنا لا أقول أشياءً افتراضية”.

وأوضح “في عام 1996 كانت هناك محاولة انقلابية عنيفة، وفي العام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعم. وفي عام 2017 هناك محاولة انقلاب ناعم”، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ورفض الوزير القطري اتهام دول الحصار لقطر بـ”الازدواجية أو دعم الإرهاب”. (ANADOLU)

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1 thought on “وزير الدفاع القطري : دول الحصار تخطط للإطاحة بالأمير”

  1. لا يوجد مبرر لوصول القوات المصرية الى البحرين .. مسئول بحريني قال ” أن هذه القوات لمواجهة أي هجوم قطري محتمل على البحرين ” . مثل هذا الهجوم لن يحصل ، وبالتالي وصول القوات المصرية للبحرين غير مبرر . بل الهدف من هذه القوات هو ” أستفزاز تركيا ” .

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