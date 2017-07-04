ألمانيا : تعرف على أبرز وعود ميركل الانتخابية للفوز بولاية رابعة

نشر موقع “تيه أونلاين” الألماني الوعود والتدابير التي ستتخذها المستشارة ميركل وحليفها البافاري إن هي فازت بالانتخابات المقبلة (ولاية رابعة على التوالي).

– تخفيضات ضريبية بقيمة 15 مليار لذوي الدخل المتدني والمتوسط، أما معدل الضريبة العليا (42 %) فسيتم حسابه بالدخل السنوي للأشخاص الذين يجنون أكثر من 60 ألفي يورو، بعد أن كان 54 ألف يورو.

– رفع الائتمان الضريبي للطفل (سابقاً 7356 يورو) على مرحلتين، إلى غاية الوصول إلى مستوى الإعفاء الأساسي للبالغين، (حالياً 8820 يورو)، دون تحديد متى سيتم تطبيق ذلك.

– رفع الإعانة المالية للأطفال بنسبة 25 يورو، حيث يحصل الطفل الأول والثاني على 192 يورو، كما يدفع للطفل الثالث 198 يورو، أما إذا كان هناك طفلٌ رابعٌ فيتم دفع 223 يورو لكل طفل.

– ضريبة التضامن مع شرق ألمانيا، تعتزم ميركل تخفيضها اعتباراً من عام 2020، دون أن تتم مناقشة إلغائها عام 2030.

– استحداث 15 ألف وظيفة شرطي فدرالي، وبناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول عام 2019، وسيحصل كل من يشتري عقاراً لأول مرة، بحسب ما ترجم عكس السير، على منحة قدرها 1200 يورو سنوياً لكل طفل، ولمدة عشر سنوات.

– تعزيز البحوث لتشجيع المؤسسات المتوسطة التي تقوم بها ودعمها، أما إذا كان ذلك معقداً على الشركات، فيحق لهم تقديم طلب للحصول على منح من الموازنة الاتحادية.

– وعد بتحقيق العمالة الكاملة (لا بطالة) بحلول عام 2025، كما سيكون حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، مسؤولين عن إنشاء “قانون الهجرة للعمالة الماهرة”.