بالفيديو .. أمريكي يعد كميناً محكماً لرجل حاول اغتصاب ابنته

عندما لم تقم الشرطة بأي إجراء تجاه رجل كان على وشك أن يفترس ابنته المراهقة بعد حوار معها على موقع للتواصل الاجتماعي، قرر هذا الأب الغيور أن يعالج الأمر على طريقته الخاصة وأعد كميناً محكماً له في حديقة منزله.

بعد أن تمكن رجل أمريكي من تتبع محادثات ابنته البالغة من العمر 15 عاماً على هاتفها عبر تطبيق خاص، اكتشف بأن أحد الأشخاص يرسل صوراً عارية إليها، بالإضافة إلى رسائل يدعوها فيها إلى إقامة علاقة جسدية معه.

وقال الأب الذي لم يرغب بالكشف عن اسمه، بأنه قام بإبلاغ الشرطة بالأمر، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء بحق المشتبه به، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد إبلاغ الشرطة، اكتشف الأب رسائل تبين بأن المشتبه به يعتزم التسلل إلى منزل الفتاة في الليل، ما دفع الأب إلى إعداد كمين محكم للقبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا مراقبة، المشتبه به وهو يتسلل إلى حديقة المنزل الخلفية، ويتجه نحو خيمة اعتقد بوجود الفتاة داخلها، قبل أن يفاجأ بثلاث رجال انقضوا عليه وقيدوه.

واعتقلت الشرطة المشتبه به جيرمي ديواين جيبسون (33 عاماً) في مدينة دل سيتي بولاية اوكلاهوما الأمريكية ووجهت إليه تهمة محاولة اغتصاب فتاة قاصر، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.