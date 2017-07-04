دمشق : جرمانا تتحول لوكر للدعارة و المخدرات .. المئات من جرائم الدعارة و التعاطي و ضبط كميات ضخمة من الهيروين و الحبوب المخدرة

دمشق : جرمانا تتحول لوكر للدعارة و المخدرات .. المئات من جرائم الدعارة و التعاطي و ضبط كميات ضخمة من الهيروين و الحبوب المخدرة

نفت داخلية النظام الأنباء التي تم تداولها مؤخراً، حول إلقاء القبض على شبكة دعارة في جرمانا، بدمشق.

وكانت شبكات إخبارية موالية تناقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد بإلقاء السلطات النظامية القبض على شبكة دعارة إحدى فتياتها مصابة بالإيدز، في جرمانا.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن بيان للداخلية، أنه “بالتدقيق تبين أنه لم يتم إلقاء القبض على مثل هذه الشبكة، ولم يتم توقيف أي مصاب بمرض نقص المناعة، ونتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في مدينة دمشق وريفها، تم إلقاء القبض على العديد من مرتكبي جرائم الدعارة ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة”.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم في جرمانا، في النصف الأول من العام الجاري: “35 شخصاً بجرائم الدعارة وتسهيلها والاتجار بالأشخاص – 303 أشخاص بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة – 563 شخصاً بجرائم مختلفة”.

كما ضبطت سلطات النظام خلال المدة ذاتها: “حشيش مخدر / 55 / كيلوغرام – هيروئين / 4 / كيلو و /368/ غ – حبوب مخدرة / 6258 / حبة – حبوب مخدرة مختلفة / 936 / حبة”.

وختمت الوزارة بالقول، إنه “في سبيل القضاء على هذه الظاهرة يتم إقامة ندوات توعية في منطقة جرمانا بالتنسيق مع الوجهاء والمشايخ والفعاليات الأهلية والشعبية لتوعية الأهالي وشرح مخاطر المخدرات على المجتمع”.