عفرين : محلية المجلس الوطني الكردي تندد بالحشود التركية و تدعو للتعقل .. و رئيس المجلس يتهم الـ PYD بالتفاوض لتسليم المدينة للنظام

قالت وسائل إعلام كردية، إن محلية المجلس الوطني الكردي في عفرين، نددت بالحشود التركية على حدود المنطقة والتصريحات الصادرة عن أنقرة حول اجتياح عفرين، وطالبت جميع الأطراف بالتعقل.

ونقلت شبكة آرانيوز الكردية عنها تصريحاً جاء فيه: «إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكردي في سوريا نتابع باهتمام وقلق بالغين الأنباء والتقارير عن التحشدات الكبيرة للقوات التركية على حدود منطقتنا عفرين والمترافقة مع التصريحات المتكررة من سلطات أنقرة باجتياح منطقة عفرين بذريعة تخليصها من إرهاب PYD وما يشكله من تهديد للأمن القومي التركي».

وتابعت: «إننا في المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي ندعم فيه اي جهد لمحاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وتسمياته نعتقد ان هكذا تصرفات لن تخدم الجهود الدولية لمحاربته وستعيق الجهود في القضاء على الإرهاب».

ودعت إلى «إلى تغليب لغة العقل والحوار لحل الخلافات وبواعث القلق لمختلف الاطراف بالوسائل السلمية وبضمانات دولية وأن لا يجعلوا من عفرين ساحة لتصفية حساباتهم وإخراج عفرين من البازارات والتفاهمات وما يدور في أروقة ودهاليز السياسة إقليميا ودوليا دون إرادة أهلها».

وأكدت على رفضها «لمنطق التهديدات العسكرية وعدم مشروعية التوجهات التركية حيال منطقة عفرين وندعوها للتركيز على محاربة الإرهاب»، وطالبت الكرد والعرب، إلى «عدم الانجرار وتجنب الانخراط في أية أعمال عدائية ورفض المغامرات التركية التي لن تكون لمصلحة أحد وستساهم في إراقة المزيد من الدماء، وعدم تحميل الكرد وأخذهم بجريرة سياسات PYD».

ونقلت وسائل إعلام كردية عن رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا، إبراهيم برو، اتهامه حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بإجراء مفاوضات سرية مع النظام السوري بغية تسليمه مدينة عفرين.

وقال برو في اعتصام نظمته ممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكردي بمدينة دورتموند الألمانية يوم الأحد، إنهم يتخوفون من تسليم حزب الاتحاد الديمقراطي مدينة عفرين لنظام الأسد، مضيفاً أنه توجد مفاوضات سرية بين الطرفين لعودة النظام إلى المدينة.

وأشار رئيس المجلس الوطني الكردي إلى أن وحدات حماية الشعب تربطها شراكة مع قوات التحالف الدولي وروسيا، وبنفس الوقت هناك تخوف على مصير مدينة عفرين، متسائلاً عن سبب عدم قيام القوات الدولية بحماية المدينة من أي اعتداء قد يحدث، مؤكداً على أن حماية مدينة عفرين يجب أن يتم من قبل أهلها وليس من قبل طرف يفرض نفسه بقوة السلاح على السكان، على حد تعبيره.