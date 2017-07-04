فيصل المقداد : كنا نسير بسرعة صاروخية نحو تحقيق التنمية قبل الأزمة .. و نحن الوحيدون الذين نطالب بتحرير فلسطين

فيصل المقداد : كنا نسير بسرعة صاروخية نحو تحقيق التنمية قبل الأزمة .. و نحن الوحيدون الذين نطالب بتحرير فلسطين

قال فيصل المقداد نائب وزير خارجية بشار الأسد، إن نظامه تخلص من الكيميائي تماماً، مشيرا إلى أن هدف تهديدات واشنطن لسورية هو التعمية على شيء ما يحدث في المنطقة بين حلفائها.

وأضاف المقداد أن “سورية كانت تسير قبل الأزمة بسرعة صاروخية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وهذا ما لم يفرح له البعض، مشيرا إلى أن الأنظمة الخليجية والغرب يقومون بدورهم في تسليح وإيواء ودعم التنظيمات الإرهابية في سورية تلبية لأوامر إسرائيل والولايات المتحدة”.

وقال المقداد، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها خلقوا الإرهاب في سوريا، ومن ثم استثمروه.

وأشار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام، أمس الاثنين، إلى أن ما ظهر مؤخرا، يؤكد حقيقة الدور، الذي لعبته “قيادات الولايات المتحدة والغرب وحتى الأطراف المتنازعة في الخليج، في التآمر من خلال تسليح التنظيمات الإرهابية في سورية وتمويلها وإيوائها ودعمها تلبية لطلبات إسرائيل، من أجل إخضاع هذه المنطقة بكاملها للإرادة الإسرائيلية”.

وقال نائب الوزير إن “سوريا بقيت عمليا الطرف الوحيد الذي يطالب بفلسطين وبتحريرها وبإيجاد حل سياسي للأوضاع في الشرق الأوسط إلا أن الإسرائيليين رفضوا تلبية الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني والعربي وبشكل خاص الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس مبينا أن هذه هي عناصر الخلفية الحقيقية للأزمة في سورية”.