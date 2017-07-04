مقعد و بضعة قضبان و عجلات .. مهندس موال يبتكر ما أسماها ” عربة قتالية ” و يطلق عليها اسم ” الباسل ” و يهديها لـ ” الجيش ” ! ( فيديو )

مقعد و بضعة قضبان و عجلات .. مهندس موال يبتكر ما أسماها ” عربة قتالية ” و يطلق عليها اسم ” الباسل ” و يهديها لـ ” الجيش ” ! ( فيديو )

تناقلت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، مقطعاً مصوراً يظهل ما قيل إنها “العربة القتالية السورية .. الباسل”.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن العربة تم تصميمها من قبل “المهندس محمد نبيه أسعد”، من مدينة اللاذقية.

ووتسم العربة، بحسب ما جاء بالمقطع المصور الذي أظهر مخترعها وهو يقودها، بالقدرة العالية على المناورة والتخفي بالمناطق الوعرة، كما أنها مزودة بقاعدة رشاش 12.7، ويمكن تزويدها بمدفع ب 10، أو راجمة صواريخ، أو قاعدة مضادة للدروع.

وحظيت “العربة القتالية” بإعجاب الكثير من الموالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تعرضت في الوقت ذاته للكثير من السخرية، بسبب “بدائية” تصميمها، وعدم امتلاكها ما يسمح لها بحمل اسم “عربة قتالية”، إذ أنها ليست سوى مقعدين اثنين إلى جانب بضعة قضبان حديدية متحركة على 4 عجلات، قابلة للاستهداف والتدمير بسهولة (بمن فيها) لعدم احتوائها على أي نوع من أنواع الحماية.