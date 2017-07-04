وزير التربية النظامي يكشف عن تراجع كبير في نسب النجاح في امتحان الشهادة الثانوية

وزير التربية النظامي يكشف عن تراجع كبير في نسب النجاح في امتحان الشهادة الثانوية

أعلن وزير التربية في حكومة النظام، هزوان الوز، أن عدد الناجحين في الشهادة الثانوية في جميع الفروع بلغ 98834 من أصل 189864 متقدماً للامتحانات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال الوز: «إن أغلب الناجحين من الفرع العلمي وعددهم 56199 من أصل 101200 طالب متقدم بنسبة نجاح بلغت 55.53 بالمئة»، أي بتراجع وصل إلى 12 بالمئة مقارنة مع العام الماضي التي بلغت نسبة النجاح فيه 67.73 بالمئة.

وأضاف الوز: «في الفرع الأدبي تقدم للامتحان 65977 طالباً نجح منهم 29207 طلاب بنسبة نجاح 44.27 بالمئة» على حين وصلت النسبة العام الماضي إلى 50.74 بالمئة أي بتراجع 5 بالمئة، مشيراً إلى أنه «نجح في الثانوية الشرعية 1072 طالباً من أصل عدد المتقدمين 1557 طالباً وطالبة بنسبة 68.85 بالمئة».

وبرر الوز سبب تراجع نسب النجاح خلال هذه الدورة إلى «انخفاض نسبة النجاح في طلاب الدراسة الحرة الذين ليس لديهم الجدية في الدراسة».

وفي سياق متصل، نشرت صفحة “الرئاسة” النظامية، صوراً تظهر استقبال زوجة بشار الأسد 27 تلميذاً من الأوائل في شهادة التعليم الأساسي لعام 2017.

وقالت الصفحة إن الطلاب قدموا من دير الزور ودرعا وحلب وحماة وحمص ودمشق واللاذقية وطرطوس.