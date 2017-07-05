إيران تسخر من ترامب عبر معرض كاريكاتور يدوم ثمانية أيام

تنظم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران معرض رسوم كاريكاتورية يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب ، في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربايجان الشرقية، غرب إيران، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

وأشارت الوكالة أن المعرض الذي تتولى تسييره دائرة الفنون في محافظة أذربايجان الشرقية، بتعاون مع الدائرة العامة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، سيبدأ يوم الأربعاء، ويحتضن 35 رسما كاريكاتوريا، جرى اختيارها من بين الكثير من الرسوم التي تقدم بها فنانون إيرانون.

وقال وكيل دائرة الفنون في المحافظة، جواد كريم نجاد للوكالة إن هذه الرسوم تظهر “الصورة الحقيقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسماته البارزة المتمثلة بإثارة الحروب وممارسة التمييز العنصري وارتكاب اجراءات غير انسانية”. ويظهر ملصق المعرض ترامب في رسم كاريكاتوري وهو في حالة غضب.

ويستمر هذا المعرض ثمانية أيام، وتنظمه إيران ضمن أسبوع تطلق عليه “أسبوع حقوق الإنسان الأمريكية”،يتم تنظيمه بشكل سنوي، تقول إيران إنه “يشكل فرصة لاستعراض الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وشركائها ضد الشعب الإيراني”. (CNN)