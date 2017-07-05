الأمن المصري يعتقل 15 شخصاً في قضية “سيدة عمود الكهرباء ”

اعتقلت السلطات الأمنية في #مصر 15 متهمًا لاشتراكهم في تعليق سيدة بعمود كهرباء وضربها وتعريض حياتها للخطر، بعد اتهامها بمحاولة اختطاف طفل رضيع من أحد المنازل، حيث أثارت صور تعليقها حالة من الجدل والغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيام المتهمين بمعاقبة السيدة دون ترك الأمر لرجال الأمن.

وبدأت القضية ببلاغ لرجال الأمن في محافظة الشرقية، يفيد بالقبض على سيدة تدعى “ن. ش 28 عامًا” أثناء قيامها باختطاف طفل رضيع من أحد منازل منطقة حلوان، الأمر الذي قابله بعض أهالي القرية بتقييدها بالحبال، وتعليقها في عمود كهرباء في مشهد أثار استياء البعض رغم الجريمة المتهمة فيها.

وبحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز، انتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، حيث تم فك أسرها من الأهالي، وتحرير محضر رسمي بأقوال والدة الطفل الرضيع التي اتهمتها بمحاولة خطف طفلها، فيما أنذر رجال الأمن الأهالي على خلفية ارتكابهم الواقعة، منوهين إلى تجاوزهم القانون وتعريض حياة المتهمة للخطر.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع السيدة المتهمة التي أكدت أنها حاولت سرقة هاتف محمول من منزل السيدة، وليس الطفل الرضيع، في الوقت الذي بدأت فيه النيابة سماع أقوال 15 متهمًا في التهم المنسوبة إليهم من بينهم خال الطفل الرضيع بتهمة مشاركته وتحريضه على تعليق السيدة في عمود الكهرباء.

ورغم جريمة السيدة، إلا أن نشطاء انتقدوا الطريقة التي تم التعامل بها معها، مشيرين إلى أن ما حدث يرسّخ لشريعة الغاب وغياب دولة القانون، بدلًا من ترك الأمر للجهات المسؤولة، خاصة مع إمكانية براءة المتهمة من القضية.