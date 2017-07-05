المنظمة الدولية للهجرة : وصول أزيد من مائة ألف لاجئ إلى أوروبا منذ بداية 2017

المنظمة الدولية للهجرة : وصول أزيد من مائة ألف لاجئ إلى أوروبا منذ بداية 2017

وصل أكثر من مئة ألف مهاجر ولاجئ منذ كانون الثاني/ يناير 2017 إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط في حين لقي 2247 حتفهم أو اعتبروا مفقودين، وفق ما أعلنت عنه يوم الثلاثاء المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويشمل هذا العدد، أكثر من 85 ألف مهاجر ولاجئ وصولوا إلى ايطاليا وحدها ونحو 9300 إلى اليونان، كما وصل نحو 6500 إلى إسبانيا.

وإيطاليا التي دخلها النصيب الأكبر من اللاجئين هذا العام، سجلت ارتفاعا فاق 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، حسب أرقام الأمم المتحدة.

ودعمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أول أمس الاثنين روما مشددة على أنها لن تستطيع وحدها استيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها، داعية إلى ضرورة قيام نظام لتقاسم الأعباء في أزمة الهجرة.