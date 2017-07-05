بالفيديو .. رجل أمريكي يزور ” ديزني لاند ” يومياً على مدى 5 سنوات !

دأب رجل أمريكي على زيارة #ديزني_لاند بشكل يومي منذ أكثر من 5 سنوات. ومنذ أن بدأ بزيارة الحديقة الشهيرة في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2012، لم يفوت يوماً واحداً دون أن يزورها، حتى أنه التقى حبيبتها الحالية في الحديقة.

واستطاع جيف رياز (44 عاماً) أن يكمل 2000 يوم زار خلالها ديزني لاند دون انقطاع، ولم يكتف بذلك، بل احتفظ بجميع بطاقات الدخول إلى الحديقة، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ويظهر جيف في مقاطع الفيديو التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستمتع بركوب الألعاب المختلفة، والتقاط الصور مع شخصيات ديزني الشهيرة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويقول عن ذلك “كان هذا أمراً ضرورياً للحفاظ على المتعة في الحياة”.

وبدأ جيف زيارة ديزني لاند مع صديق له في 2012 عندما كانا عاطلين عن العمل، بهدف الحفاظ على روحهما المعنوية من الانهيار. وعلى الرغم من أنه تمكن من الحصول على عمل في وقت لاحق ذلك العام، إلا أنه لم يتوقف عن زيارة الحديقة.

ويقول جيف إنه استمر بزيارة ديزني لاند، لأنه أحب الأجواء فيها، واعتاد على العروض والموسيقى والمرح، كما أن زيارة الحديقة تساعده على تخطي صعوبات الحياة والأيام السيئة في العمل.

ويذهب جيف إلى ديزني لاند بمفردة أو برفقة حبيبته التي تعرف عليها في الحديقة، كما أنه كون العديد من الصداقات هناك، بل وكان لزياراته المتكررة فوائد على صحته، حيث استطاع أن يخسر نحو 20 كيلوغراماً من وزنه على مدى السنوات الخمس الماضية.