بشار الأسد لوفد ديني مسيحي : الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته و تنوعه و إيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية

زعم بشار الأسد، في أحدث تصريحاته، أن “الشعب السوري متضامن ويقف صفاً واحداً في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرّض لها والتي ترمي إلى تفتيت بنيته الاجتماعية”.

وقال بشار، خلال استقباله وفدا من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق، يوم الثلاثاء، إن “الشعب السوري تمكّن عبر تمسّكه بوحدته وتنوّعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرّض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميّزت المجتمع السوري عبر قرون خلت”.

ولفت إلى الدور الوطني المهم الذي قامت وتقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية عموماً، وخلال فترة الحرب خصوصاً، عبر تعزيز الشعور الوطني بالانتماء في مواجهة محاولات بث الأفكار المتطرّفة الإقصائية، والتمسك بالجذور الوطنية السورية وبسلامة ووحدة واستقرار البلاد، على حد زعمه.

ومن جهتهم، عبّر أعضاء الوفد برئاسة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، عن ثقتهم بانتصار سوريا التي تقود اليوم النضال الإنساني ضد المخططات الرامية لنشر التطرّف والإرهاب والفكر الإقصائي المقيت، وبعودة الأمن والسلام إلى ربوعها. (SPUTNIK)