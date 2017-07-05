بشار الأسد يمنح ” أكبر مناجم الفوسفات في سوريا ” لشركة روسية

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مصدراً مسؤولاً من وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أكد لها أنه تمت الموافقة على منح شركة روسية للاستثمار في أكبر مناجم الفوسفات في سوريا.

وتقع هذه المناجم في الشرقية وخنيفيس، ويشير المصدر إلى أن الشركة بدأت أعمال الصيانة في هذه المناجم بعدما تم تحريرها من تنظيم “داعش”، لتبدأ عملية الإنتاج قريباً.

وأضاف المصدر المسؤول أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتسهيل عمل الشركة، حيث وضعت الأساسيات للعمل لإعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة لرصد المبالغ المالية اللازمة، وذلك بعد أن جرى تقييم واقع المناجم والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لها وللمعامل من قبل تنظيم “داعش”.

وبلغت خسائر مناجم الفوسفات نحو 1.5مليار دولار خلال الحرب، إضافة إلى خسارة تسعة مصانع، ووحدة تحميل فوسفات جاف، وعدد كبير من الآليات والمعدات الهندسية، بحسب الوكالة.

و كانت سوريا تندرج ضمن أكبر خمس دول مصدرة للفوسفات في العالم، قبل عام 2011، حيث كان يبلغ إجمالي الإنتاج 3.5 مليون طن سنوياً، يصدر منها حوالي ثلاثة ملايين طن، والباقي يوجه إلى مصنع الأسمدة في مدينة حمص.