روسيا : مستعدون لصنع صاروخ قادر على الطيران فوق القطبين

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية استعداد الصناعة العسكرية الروسية لانتاج صاروخ باليستي قوي جدا، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء.

وقال دميتري روجوزين، نائب رئيس الوزراء لشؤون التصنيع العسكري، في رد على سؤال بشأن إنشاء منظومة “بارجوزين” وهي منظومة صواريخ محمولة على عربات السكك الحديدية وصاروخ باليستي جديد وزنه 100 طن “الصناعة مستعدة لانشائهما في حال صدور القرار”.

والمقصود بالصاروخ المقرر إنشاؤه هو صاروخ “سارمات” الذي يمكن أن يبلغ أقصى وزن له عند الانطلاق منه إلى 150 طنا والذي يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر كلا القطبين متجاوزا شبكات “اصطياد الصواريخ” وفقا لتعبير يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع.

وستبدأ روسيا اختبار صاروخ “سارمات” قبل نهاية العام الجاري.

أما بالنسبة لمنظومة “بارجورين” فإن صواريخها ستنطلق من القطار الذي يحمل ستة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وسيشبه قطار “بارجورين” قطار البضائع العادي ويستطيع قطع مسافة ألف كيلومتر خلال الساعات الـ24. ويحتاج قطار الصواريخ إلى بضع دقائق للاستعداد لاطلاق صواريخه.

وكانت روسيا قد أعلنت عن نجاح أول تجربة إطلاق لصاروخ خاص بمنظومة صواريخ استراتيجية جديدة (بارجوزين) قيد الانشاء، محمولة على قطار نحو قارات بعيدة أجريت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

ويُذكر أن قطار “بارجوزين” قادر على حمل 6 صواريخ بالستية قادرة على الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا الشمالية.

ويتميز “قطار الصواريخ” بالقدرة على إطلاق الصواريخ من أي مكان يصل إليه ويصعب على وسائل المراقبة المعادية تحديده، بحسب سبوتنيك. (DPA)