صحيفة تركية : النيابة العامة تحقق و تبحث عن ” المحرضين ضد السوريين ” عبر مواقع التواصل لمحاسبتهم

قالت صحيفة “ستار” التركية، إن رئاسة النيابة العامة في أنقرة بدأت التحقيق والتقصي عن كل من حث على التظاهر ضد اللاجئين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “التحريض على العنف والكراهية.

وأضافت الصحيفة أن ه تم إصدار مذكرات توقيف بحق 15 شخصاً.

وأشارت “ستار” إلى أن النيابة فتحت تحقيقاً حول كل من قام بالتحريض ضد السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن 9 من أصل 15 ممن تم اعتقالهم، موجودون في أنقرة.

واعتقل هؤلاء وفقاً لقانون العقوبات التركي (المادة 216)، الذي يقضي بسجن كل ما يحرض على العنف والكراهية تجاه فئة اجتماعية أو دينية أو عرقية أو منذهبية أو مناطقية، من سنة إلى 3 سنوات.

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