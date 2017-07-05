عن أزمة الدولار في المحرر و ” مافيات محلات الصرافة ” .. و العملة الجديدة

أزمة #الدولار في المحرر والعملة الجديدة:

أصبحت أسمع أصواتا تنادي الفصائل بمنع استخدام فئة ال2000 ليرة سوري في المحرر وذلك (((لمنع سحب الدولار من مناطقنا لمناطق النظام)))

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النظام صار له 3 سنوات ان لم يكن أكثر يسحب الدولار من خلال ضخ العملة المطبوعة في روسيا والتي لاتحمل اي قيمة نقدية خارج سوريا وهي ال500 و1000 ليرة سوري. ولكن كيف؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ببساطة عن طريق مافياته المتغلغة في المحرر على شكل محلات صرافة ولاأعمم

مثال: يكون الدولار قيمته 500/503 بيع شراء فيقوم احد الحيتان الموجودين على مجمواعات التنسيق بين محلات الصرافة مثلا بكتابة منشور يقول فيه: لدي 500 الف دولار من يشتري ب490ل.س ؟!! هكذا بشكل اتوماتيكي يتم كسر سوق الدولار ليصبح 490/493 بيع شراء فيأتي اخر ثم اخر وهكذا ينزل سعر الدولا وتنتشر الاشاعات فيسارع الناس لبيع الدولار وشراء السوري…. بعد ان يتجمع الدولار في محلات الصرافة يقوم سماسرة النظام بشراء الدولار باوراق مالية لاقيمة لها … ثم يتعافى فتبيع الناس وتاخذ السوري

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ما الحل:

الحل فرض التعامل الجزئي بالدولار وهذا بحاجة لان تتفق الفصائل أولا والا يخرج علينا احد الجهلة ويقول كما حدث معنا من قبل: أنا دارس ادارة وهالحكي مانه صحيح… ليحمي مصالح فصيله…

يثبت الدولار على 500 ليرة سوري ادخل عند البائع اعطيه دولار فيرجع لي فراطة سوري اي ان اصغر ورقة هي الدولار واعلى ورقة هي 200 سوري وهكذا تجبر النظام على طباعة فراطة وتجبر الورقة ذات قيمة فوق 500 ان تبقى عنده وهذا يحدث تضخم بالعملة لديه وتحافظ على قيمة المال في المحرر فاذا سقطت الليرة السورية عالميا يكون المال بين يدينا دولار ونحافظ على الليرة السورية…

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تاغ لحالي

تاغ للجولاني والحموي والادلبي واللادقاني والحلبي واليماني والاردني والقرطشائي والقريشي…..الخ