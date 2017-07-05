قاسم سليماني : العالم بات مدركاً أنه ” لا يمكن هزيمة النظام السوري “

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إن هناك اعتقادا عاما عالميا بأنه لا يمكن هزيمة النظام السوري، وأضاف أن “الحكومة السورية تزداد قوة يوما بعد يوم”.

وأشار سليماني، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة، إلى أن إيران أصبحت لها علاقة مع مئات الآلاف من الأشخاص في سوريا بعدما كانت علاقتها في السابق بأشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد.

وأوضح سليماني أن بعض الدول التي كانت تطالب إيران في السابق بوقف دعم النظام السوري تراجعت عن موقفها، وأصبحت تقف إلى جانب إيران من دون أن يشير إلى هذه الدول.

كما أكد سليماني، بحسب المصدر ذاته، أن إيران هي أحد الأطراف المنتصرة في ما يقع من أحداث بالمنطقة.

وتعليقا على الهجوم الصاروخي الإيراني على دير الزور، قال قائد فيلق القدس إن إحدى رسائل الهجوم هي أن إيران سترد بقوة على كل من يعتدي عليها.

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3 thoughts on “قاسم سليماني : العالم بات مدركاً أنه ” لا يمكن هزيمة النظام السوري “”

  1. ايها المجرم العتيد الا تذكر ان هذا النظام ولد من رحم هزيمة حزيران الذي كان وزير دفاعها حافظ الاسد والذي اصدر امر الانسحاب الكيفي للجيش وهو اول امر من نوعه في التاريخ وفي عام ١٩٧٣ اصبح الاسرائيليون على مسافة رمي حجر من دمشق ولم يوقف تقدمهم الا الجيش العراقي
    اما بعد الثورة فقد انهار النظام وجيشه الحاقد على شعبه لولا تدخل الكرة الارضية بكاملها لنجدته وانتم ايها القتلة الفرس وحدكم لكم حتى الان اكثر من مئة الف قاطع طريق يقاتل الى جانبه ام انك تنسى الروس ايضا والامريكان
    كم انت كاذب وعديم الاحساس ووقح يا سليماني كل الحقائق لا تقلع عين كاذب واحد

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  2. هذا الفارسي العنصري الذي عينته أمريكا قائداً للعمليات البرية في سوريا و العراق يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره. ما يزعمه بأن “النظام” غير قابل للهزيمة غير صحيح ، فبقواه الذاتية انهار و دخل إلى غرفة الإنعاش ، و الطبيب الأمريكي زوده بأكسجين فارسي “مليشيات الشيعة من مختلف البلدان” فقد فعاليته و بأكسجين روسي لا يزال يعمل ثم أتت الأدوات الأمريكية الأخرى .
    لو جرى سحب الأكسجين و الأدوات المربوطةلخدمة إبقاء الحياة ، لا أبالغ إن قلت أن العصابة الحاكمة و ما يساندها من مليشيات سيتم القضاء عليها في أيام و ليس شهور .

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  3. و ينوا ابو لهب و مخطةمار و هالشلل الوسخة القذرة يجوا يردوا على قاسم سليماني؟! تعالوا يا مخانيث هاد الجرو عميهددكون لو فيكون ذرة كرامة بتردوا عليه بس انتوا اصغر و اتفه و اوضع من انكون تردوا على الايراني او الروسي لانكم حريم مو شاطرين غير عالكورد يا إمعات لانكم بتعرفوا الكورد ما رح يأذوكون بينما الايرانية و الروس ما بيتعاملوا معكون غير بلغة الحذاء و هذا ما يليق بكم …

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