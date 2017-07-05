قاسم سليماني : العالم بات مدركاً أنه ” لا يمكن هزيمة النظام السوري “

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إن هناك اعتقادا عاما عالميا بأنه لا يمكن هزيمة النظام السوري، وأضاف أن “الحكومة السورية تزداد قوة يوما بعد يوم”.

وأشار سليماني، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة، إلى أن إيران أصبحت لها علاقة مع مئات الآلاف من الأشخاص في سوريا بعدما كانت علاقتها في السابق بأشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد.

وأوضح سليماني أن بعض الدول التي كانت تطالب إيران في السابق بوقف دعم النظام السوري تراجعت عن موقفها، وأصبحت تقف إلى جانب إيران من دون أن يشير إلى هذه الدول.

كما أكد سليماني، بحسب المصدر ذاته، أن إيران هي أحد الأطراف المنتصرة في ما يقع من أحداث بالمنطقة.

وتعليقا على الهجوم الصاروخي الإيراني على دير الزور، قال قائد فيلق القدس إن إحدى رسائل الهجوم هي أن إيران سترد بقوة على كل من يعتدي عليها.