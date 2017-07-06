ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخص متورط بـ 6 سرقات في كولونيا

ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخص متورط بـ 6 سرقات في كولونيا

نشرت الشرطة الألمانية صورة لأحد الأشخاص، وقالت إنه قام بسرقات في كولونيا – ميركنكين، مطالبة كل من يتعرف عليه بالإبلاغ عنه.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن صاحب الصورة استخدم مع شريك له بطاقة مسروقة لسحب النقود، وتورطوا بـ 6 حالات سرقة.

وتم التقاط الصورة للشاب بواسطة كاميرا للمراقبة في محطة للوقود بمدينة كولونيا – ميركنكينش، غربي البلاد.

وبحسب المجلة، فقد اشترى الشاب بالبطاقة المسروقة قسائم وتم صرفها في برلين، كما قام بجولة بها في كل من كولونيا، ومونهايم.

وخصصت الشرطة الرقم 0221/2290 للإدلاء بأية معلومات تخص المطلوبين، أو تساعد بالقبض عليهم، فيما قالت المجلة، إنه يجب مساعدة الشرطة عبر مشاركة الخبر على فيسبوك.