أمريكا تحذر روسيا : يجب ألا يقوم أي فصيل تابع للنظام بالاقتراب من المناطق التي تم تحريرها من ” داعش “

أمريكا تحذر روسيا : يجب ألا يقوم أي فصيل تابع للنظام بالاقتراب من المناطق التي تم تحريرها من ” داعش “

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة مستعدة للبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سورية بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تناقش مع روسيا الاستعانة بمراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار، وتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين.

ووأشاد تيلرسون بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في إقامة مناطق عدم التصعيد في سورية، وقال في بيان قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في ألمانيا غداً: «إذا عمل بلدانا معاً لتحقيق الاستقرار على الأرض، فإن هذا سيضع أساساً للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سورية السياسي». وأشار تيلرسون إن «روسيا ملزمة بمنع استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية».

وبينما تقترب المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من نهايتها، قال تيلرسون: «على روسيا مسؤولية خاصة لضمان استقرار سورية.. على موسكو أن تضمن ألا يقوم أي فصيل في سورية باستعادة أو احتلال مناطق بشكل غير شرعي بعد تحريرها من قبضة داعش أو جماعات أخرى»، ولم يتطرق البيان لمستقبل بشار الأسد.

وقبل أن يغادر تيلرسون واشنطن متجها إلى هامبورغ: «أعتقد أن الجانب المهم هو أننا بدأنا من هنا جهوداً لبدء إعادة بناء الثقة بيننا وبين روسيا على المستوى بين الجيشين، وأيضاً على المستوى الديبلوماسي». (REUTERS)