اختطاف سيدة سورية و طفلتيها في مصر

اختطفت أم سورية وطفلتاها، في الجيزة بمصر، وسط ظروف غامضة

وقالت صحيفة الشروق المصرية، الخميس، إن مباحث الشيخ زايد في الجيزة، تكثف مجهودتها لكشف ملابسات خطف أسرة سورية بالشيخ زايد بالحي الثالث عشر.

وقدم أهل الأسرة المختفية معلومات جديدة تفيد بأنهم تلقوا اتصالا هاتفياً من شخص مجهول وأنه يريد التفاوض معهم لاسترجاع الأسرة المختفية.

وقدمت مباحث الشيخ زايد طلباً للنيابة العامة لسرعة تعقب مكان المكالمة، بحسب الصحيفة.

وكان سوريون أبلغوا السلطات باختفاء ربة منزل سورية (دعاء . م – 23 عاماً)، وطفلتيها وجيهة (7 أعوام) وآية (6 أعوام) أثناء قيام الأم بالذهاب لشراء بعض احتياجات البيت.

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1 thought on “اختطاف سيدة سورية و طفلتيها في مصر”

  1. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ياحرام شو صار للشعب السوري من تحت راس بشار الأسد
    السوريين عم ينقتلو وينخطفو ويتبهدلو بكل انحاء العالم مو بس بمصر ولا تركيا بكل العالم
    الله يكون بعون يارب ويخلصوا من هالحرب ما رح اقول يخلصو بس من بشار لانو بشار لحالو مش نهاية الحرب
    حسبي الله ونعم الوكيل بكل رئيس وحاكم عربي لانهم كلهم خونه وولادك حرام

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