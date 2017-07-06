السعودية تعلن رسمياً غياب الملك سلمان عن قمة العشرين

أعلنت المملكة العربية السعودية الخميس رسميا، غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ الالمانية الجمعة، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، وتستمر يومين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الخميس أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (وزير المالية السابق) سيرأس وفد المملكة نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجرت الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي بحثا خلاله تطورات الوضع في المنطقة والعالم. (DPA)

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1 thought on “السعودية تعلن رسمياً غياب الملك سلمان عن قمة العشرين”

  1. وزير خارجية المانيا أطلق تصريحات ” غير ودية ” .. ليس في الأزمة القطرية فقط ، حيث أنحاز لقطر ، بل أصدر بيان رسمي عارض فيه صفقة الاسلحة السعودية الامريكية بعد زيارة الرئيس ترامب للرياض . الوزير قال ” أن صفقة الاسلحة الامريكية الضخمة للسعودية لا تساعد على الاستقرار في الشرق الاوسط ” . أعتقد أن مثل هذه التصريحات غير الودية هي السبب الحقيقي لتخفيض تمثيل السعودية في مؤتمر قمة العشرين .

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