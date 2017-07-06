المغرب : متسولون ينتحلون صفة ” لاجئين سوريين ” لاستدرار العطف و الحصول على الأموال ( فيديو )

نشر موقع إخباري مغربي مقطعاً مصوراً يظهر لقاء مع متسول مغربي يدعي أنه لاجئ سوري، لاستدرار العطف وتحصيل المساعدات.

وقال موقع “فبراير” المغربي، إنه “في مشهد يتكرر يوميا، يلجؤ بعض المغاربة لانتحال صفة لاجئ للحصول على بعض الدريهمات، حيث يرابطون أمام إشارات المرور طيلة اليوم ويحاولون استعمال الدراجة (اللهجة) السورية من أجل التأثير على المارة وأصحاب السيارات”.

وأضاف الموقع: “رصدنا بالصوت والصورة كوبل مغربي أو هكذا قدم نفسه بإحدى المدارات الطرقية بمنطقة الحي الحسني يقدمان أنفسهمت كلاجئين سوريين هاربين من جحيم الحرب الدائرة على الأراضي السورية، معتمدين في ذلك على جواز سفر مزور وبعض الكلمات السورية، إلا أن الاستمرار في الحديث إلى ميكرو الموقع فضحهما وأبان أن المعنيين بالأمر مغربيان، حيث تتسلل إلى كلامهما بعض الكلمات والمصطلحات المغربية”.