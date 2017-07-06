تركيا : الأمن يوقف سورياً يحمل ” حقيبة انتحاري ” جنوبي البلاد

أوقف الأمن التركي، أول أمس الثلاثاء، سوريًا يحمل “حقيبة انتحاري” قرب الشريط الحدودي في قضاء يايلاداغي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية، أن “فرق الدرك (الجندرمة)، أوقفت سوريا مشتبها به يدعى (ك. أ) في منطقة غوفاتشي بقضاء يايلاداغي بولاية #هطاي جنوبي البلاد، وبحوزته حقيبة انتحاري”.

وأضاف أن “الفرق الأمنية تحقق فيما إذا كان الشخص المذكور كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية أم أنه كان يعمل وسيطًا للمنظمات الإرهابية”.

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1 thought on “تركيا : الأمن يوقف سورياً يحمل ” حقيبة انتحاري ” جنوبي البلاد”

  1. والله هل الاسخاص عندهم غباء لا يحسدون علبه يعني هل الكلاب مايستطيعو يجاهدو الا خارج سوريه عشان الاساءه للسورين بهل الدول . طيب ياولد الحرام مليشيات لبنانيه و افغانيه و عراقيه عم تتمش بسوريه مو الافضل تستشهد بينهم ع الاقل بتكون شهيد بين الي يدبحو السورين مو تروح تنتحر بين اطفال و ناس مالها دخل لك شو هل الغباء

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