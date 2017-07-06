تركيا : الأمن يوقف سورياً يحمل ” حقيبة انتحاري ” جنوبي البلاد

أوقف الأمن التركي، أول أمس الثلاثاء، سوريًا يحمل “حقيبة انتحاري” قرب الشريط الحدودي في قضاء يايلاداغي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية، أن “فرق الدرك (الجندرمة)، أوقفت سوريا مشتبها به يدعى (ك. أ) في منطقة غوفاتشي بقضاء يايلاداغي بولاية #هطاي جنوبي البلاد، وبحوزته حقيبة انتحاري”.

وأضاف أن “الفرق الأمنية تحقق فيما إذا كان الشخص المذكور كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية أم أنه كان يعمل وسيطًا للمنظمات الإرهابية”.