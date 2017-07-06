تركيا عن العملية العسكرية المفترضة في عفرين : لم نعلن الحرب .. و استعداداتنا العسكرية ” مشروعة و هي ضد تهديدات محتملة “

تركيا عن العملية العسكرية المفترضة في عفرين : لم نعلن الحرب .. و استعداداتنا العسكرية ” مشروعة و هي ضد تهديدات محتملة “

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش لرويترز الأربعاء إن الاستعدادات العسكرية التركية في شمال غرب سوريا إجراءات مشروعة ضد أي تهديد من القوات الكردية في منطقة عفرين وإن تركيا سترد على أي تحرك عدواني.

وكان قورتولموش يرد على تصريحات قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية الذي أبلغ رويترز بأن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا يصل إلى “مستوى إعلان حرب” وقد يفضي إلى اشتباكات خلال أيام.

وقال قورتولموش “هذا ليس إعلانا للحرب. نحن نقوم باستعدادات ضد تهديدات محتملة… هذا إجراء مشروع حتى يتسنى لنا أن نحمي استقلالنا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يرسلون صواريخ من عفرين”.

في المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة على استعداد لتنفيذ عمليات برية في شمال سوريا ضد القوات الكردية إذا شعرت بتهديد.

وقال الجيش التركي، الذي بدأ توغلا في آب/ أغسطس الماضي في جزء من شمال سوريا يقع بين عفرين ومنطقة أكبر يسيطر عليها الأكراد إلى الشرق، إنه رد على إطلاق النار من جانب وحدات حماية الشعب قرب عفرين عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.