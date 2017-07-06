حكومة بشار الأسد تريد بناء مطار جديد في دمشق و مرفأ جديد في اللاذقية

حكومة بشار الأسد تريد بناء مطار جديد في دمشق و مرفأ جديد في اللاذقية

قالت وسائل إعلام موالية، إن مجلس الوزراء طلب من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد لمدينة دمشق يكون بديلاً للمطار الحالي ووفق أحدث المواصفات العالمية والقوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات.

ويبدو أن هناك اتجاها لجعل المطار الحالي مخصصاً للرحلات الداخلية فقط.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن المجلس طلب أيضاً إعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي والاستفادة من ميزات المكان المتوضع عليه المرفأ الحالي في نواح أخرى.

وأكد رئيس المجلس، عماد خميس، في أحدث تصريحاته، بحسب الصحيفة، “أهمية إعادة بناء الدولة السورية وإدارة المؤسسات كافة”، معتبراً أن مشروع الإصلاح الإداري الذي تحدث عنه بشار، هو النواة الأساسية لبناء سورية وبالتالي محكوم عليه بالنجاح.