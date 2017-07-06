الدنمارك : ملايين المشاهدات لحوار مثير للجدل بين برلمانية مسلمة و مناهض للمسلمين و مرسل لرسائل كراهية ! ( فيديو )

الدنمارك : ملايين المشاهدات لحوار مثير للجدل بين برلمانية مسلمة و مناهض للمسلمين و مرسل لرسائل كراهية ! ( فيديو )

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إعلاناً ترويجياً لحلقة برنامجها، الذي سُيبث الثلاثاء المقبل، حول لقاء واحدة من أوائل نواب البرلمان المسلمين في الدنمارك وجهاً لوجه، مع شخصٍ أرسل لها رسالةً لاذعةً، تحوي مضموناً كارهاً للأجانب.

صحيفة إندبندنت البريطانية قالت إن أوزلم جيكيتش، عضوة البرلمان السابقة عن حزب الشعب الاشتراكي، وثقت اللقاء الذي ساده التوتُّر كاملاً.

وسجَّلَ مقطع الفيديو الذي تبُثه بي بي سي قبل عرض الحلقة الأسبوع المقبل، على أكثر 2.5 مليون مشاهدة.

ودعت جيكيتش، وهي تركية كردية الأصل، وانتقلت في طفولتها من تركيا إلى الدنمارك، مئات الأشخاص الذين أرسلوا لها رسائل مؤذية، للقائهم لتُدشِّن بذلك حواراً مدنياً مفتوحاً.

والتقت السياسية الحريصة على بناء جسور الحوار أشخاصاً من كل التيارات، من المسلمين الأصوليين إلى النازيين الجدد.

وقرَّرت جيكيتش الذهاب إلى منزل أحد الأشخاص الذين بعثوا لها برسالةِ كراهيةٍ على موقع فيسبوك، لتناول القهوة والكعك.

وجلست جيكيتش مع ستيفن، ورغم أن اللقاء كان من المفترض أن يكون ودياً ومتحضراً، إلا أن الجو كان مشحوناً طوال الساعة ونصف الساعة التي قضياها معاً. وفي لحظةٍ معينة، انهارت السياسية، وتركت الغرفة وهي تجهش بالبكاء.

ووفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية، وترجم عنها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، فإن جيكيتش التي سجَّلت اللقاء كاملاً، قرأت الرسائل التي أرسلها لها ستيفن، والتي يقول في إحداها: “نحن نريد عالماً بلا مسلمين. عالماً مسالماً بدونكم أيها الخنازير الذين تُدمِّرون قيمَنا”.

ووصفها في أخرى بحشرة داعشية، وجِيفة مثيرة للاشمئزاز، وبالقردة. وكتب أيضاً: “أكرهك وأكره كل ما تمثلينه”.

وتركت جيكيتش، التي تتلقى رسائل كراهية أسبوعياً، حزب الشعب الاشتراكي، في مارس/آذار الماضي، بسبب قرار الحزب دعم منع اللاجئين من الأقليات من دخول الدنمارك، بينما عدل الحزب عن هذا الموقف فيما بعد، وأصبحت جيكيتش، الأم لثلاثة أطفال، عضوةً في البرلمان بعد انتخابات 2007، ولكنها خسرت مقعدها في 2015 عقب خسارة حزب الشعب الاشتراكي 9 من أصل 16 من مقاعده في البرلمان.