رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : إبعاد إيران عن سوريا أهم بالنسبة لنا من هزيمة ” داعش “

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : إبعاد إيران عن سوريا أهم بالنسبة لنا من هزيمة ” داعش “

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، أن إبعاد إيران عن سوريا أهم لإسرائيل من هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال آيزنكوت، خلال مسائلة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يوم الأربعاء، إن “إبعاد إيران عن سوريا أهم من هزيمة “داعش” بالنسبة لإسرائيل وأمنها”.

واتهم رئيس الأركان الإسرائيلي “حزب الله” بـ”مواصلة خرق قرار مجلس الأمن 1701، وبالقيام بنشاط عسكري تحت غطاء مدني داخل المناطق السكنية جنوبي لبنان”.

كما اتهم القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة “يونيفيل” بـ”التقاعس” في التصدي لذلك، وأنها لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل الكشف عن الخروقات التي يقوم بها “حزب الله”.

وأضاف أن الجهود التي تبذل من أجل منع “حزب الله” من تحديث منظومته الصاروخية، يتصدر سلم الأولويات بالنسبة لإسرائيل. (SPUTNIK)