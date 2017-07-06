فرنسا : إعادة توطين 20 لاجئاً معظمهم من حمص عبر ممر إنساني من لبنان بسعي من منظمات كنسية

فرنسا : إعادة توطين 20 لاجئاً معظمهم من حمص عبر ممر إنساني من لبنان بسعي من منظمات كنسية

وصل، أمس الأربعاء، عشرون لاجئاً من عائلات سورية وعراقية، من #لبنان إلى #فرنسا ، عبر ممر إنساني، سعت لإنشائه منظمات كنسية، أقنعت الحكومة الفرنسية بجلب العلائلات عبر طيران “Air France”.

وتمت الموافقة، بحسب ما ترجم عكس السير، على استقبال هؤلاء اللاجئين في 14 آذار 2017، من قبل السلطات الفرنسية، والاتحاد البروتستانتي لفرنسا “سانت إيجيدو”، وجهات كنسيّة أخرى.

ويحدد البروتوكول الشروط للاستقبال والتعريف والاندماج لـ 500 شخص على مدى 18 شهراً، بعد التوقيع على الموافقة، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، كالنساء العازبات أو الحوامل، أو عائلات مع أطفال أو كبار السن، أو أشخاص ذوي إعاقات جسدية أو ذهنية، والضحايا بسبب التعذيب أو العنف الجسدي أو الجنسي.

وتم إحضار أربع عائلات و شخص واحد بالغ بإعاقة جسدية، معظمهم من حمص، حصلوا على الفيزا من السفارة الفرنسية في لبنان، وتم منحهم مساكن في مدينتي “نيم” و “لومان”.

وجاء في مؤتمر للأساقفة في فرنسا: “نرحب بالقادمين الجدد ونريد تقديم الدفئ والأخوة لهؤلاء العائلات التي أصيبت بالتروما بسبب الحرب”.