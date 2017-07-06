وزير أوقاف بشار الأسد : منهج جديد عام لخطب الجمعة .. و سوريا رائدة لجهة مأسسة العمل الديني و نشر الإسلام الحقيقي

وزير أوقاف بشار الأسد : منهج جديد عام لخطب الجمعة .. و سوريا رائدة لجهة مأسسة العمل الديني و نشر الإسلام الحقيقي

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة العمل على “إطلاق مشروع المنهج الجديد العام لخطب يوم الجمعة في المساجد السورية بعنوان (المنبر موقع عام له حرمة وقواعد وأصول).

ونقلت عن وزير أوقاف بشار الأسد، محمد عبد الستار السيد قوله، إن هدف هذا المشروع هو تطوير الخطاب الديني في إطار متابعة الوزارة لمأسسة العمل الديني والإشراف المتواصل على تطوير هذا الخطاب بشكل عصري جامع يركز على النهج الحواري المنفتح والقيم الأخلاقية وتكريسها في المجتمع ونبذ التطرف والتكفير، مبيناً أنه سيتم عرض المشروع الجديد قريباً في اجتماع للخطباء والأئمة تمهيداً لإطلاقه.

وجاء كلام السيد خلال اجتماع في مبنى الوزارة، وأكد الوزير أن الخطاب الديني خلال المرحلة القادمة يجب أن يسهم في تقوية أواصر الوحدة بين أبناء الأسرة السورية الواحدة إضافة إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولذويهم، إلى جانب مكافحة الهدر بجميع أشكاله وترشيد الانفاق الاستهلاكي ونشر ثقافة زيادة قيم الإنتاج والتنمية البشرية وبناء الأسرة كنواة لقوة المجتمع وتماسكه وتعزيز دور الشباب والناشئة وتمكين المرأة والمساهمة في الوعي الصحي والبيئي.

وقال السيد، إن سوريا أصبحت رائدة في العالم العربي والإسلامي لجهة مأسسة العمل الديني وتطويره ونشر الإسلام الحقيقي الوسطي ومكافحة التطرف والتشدد والغلو واعتماد المناهج الشرعية المطورة التي تتضمن قضايا تنموية ومكافحة الجريمة ومعالجة المنعكسات السلبية للأزمة على المجتمع.