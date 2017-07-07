بشار الأسد يلغي فقرة متعلقة باستبعاد شريحة معينة من الخدمة الاحتياطية في جيشه

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بإلغاء الفقرة “ح” من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم .

وكانت تنص الفقرة “ح” على شطب اسم “من ترى القيادة استبعاده” من أداء خدمة العلم.

وتنص المادة 25 – على أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم :

آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام. ب – احد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة اولاد. ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب. د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم. هـ – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم. و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية. ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة. ح – من ترى القيادة العامة استبعاده.

وعبر هذا التعديل، فتح بشار الأسد الباب أمام سوق كل تمكن، بواسطة أو بأخرى، من تجنب الخدمة الاحتياطية.