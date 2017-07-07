بعد لقاء ترامب و بوتين .. وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا و انتقال و عملية سياسية لا تشمل ” آل الأسد “

بعد لقاء ترامب و بوتين .. وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا و انتقال و عملية سياسية لا تشمل ” آل الأسد “

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مساء الجمعة أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تفاهما على وقف لإطلاق النار في جنوب غربى سوريا.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه الهدنة التي تشارك فيها الأردن أيضا، بدءا من غد الأحد، وجاءت هذه التصريحات من جانب تيلرسون في أعقاب اللقاء الذي عقده ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا.

وتابع تيلرسون أن هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا في سوريا، وأضاف أن “هذا هو نجاحنا الأول”، وأعرب عن أمله في إمكانية مواصلة تحقيق هذا النجاح في مناطق أخرى في سوريا.

وأشار تيلرسون إلى أنه لم يتم بعد حسم كيفية نقل السلطة في سوريا وتنحي بشار الأسد، وأضاف سيحدث انتقال في مرحلة ما بالعملية السياسية لا يشمل الأسد ولا أسرته.

وتابع تيلرسون أن واشنطن مستعدة لمناقشة الجهود المشتركة مع روسيا لإرساء الاستقرار في سوريا بما في ذلك فرض منطقة حظر طيران ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار والتنسيق لوصول مساعدات إنسانية.

وقال تيلرسون “أعتقد أن هذه هي أول إشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا بمقدورهما العمل معا في سوريا، ونتيجة لذلك أجرينا مناقشة مطولة جدا فيما يتعلق بمناطق أخرى في سوريا يمكننا أن نواصل فيها العمل معا لتخفيف التصعيد”.

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار هذا في محادثات عقدت في “مناخ بناء”.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الرئيسين تبادلا حديثا “حازما جدا” حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال أول لقاء بينهما في ألمانيا.

وأضاف للصحافيين كان هناك “تبادل مطول جدا وحازم جدا” حول هذا الموضوع على هامش قمة مجموعة العشرين معتبرا أن التدخل الروسي كان يشكل “عقبة كبيرة” في العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال لافروف إن ترامب “قبل” تأكيد بوتين بأن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال اضاف لافروف الذي حضر الاجتماع بين الرئيسين إن “الرئيس ترامب قال إنه سمع تصريحات واضحة من بوتين تؤكد أن (مزاعم التدخل) غير صحيحة وأن السلطات الروسية لم تتدخل، ووافق على هذه التصريحات”.

وعن لقاء ترامب وبوتين وتطابق وجهات نظرهما، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيسين أظهرا “تفاعلا إيجابيا واضحا”

وأضاف تيلرسون “بالنسبة لطبيعة الساعتين و15 دقيقة من المحادثات، دعوني أصفها لكم: كان اللقاء بناء جدا، وتفاعل الزعيمان بسرعة كبيرة” وتابع “كانت بينهما كيمياء ايجابية واضحة جدا”.